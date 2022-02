Roma, le ultime dall’allenamento: Pellegrini in gruppo, vede l’Inter

Il capitano giallorosso sarà convocato da Mourinho per la trasferta di Coppa Italia a Milano: le ultime sulla formazione dello Special One

Lorenzo Pellegrini sì, Lorenzo Pellegrini no. Lo stesso dilemma che vorrebbero sciogliere tutti i tifosi della Roma affligge anche José Mourinho , che vorrebbe ritrovare finalmente il suo capitano nella partita contro l' Inter dei quarti di finale di Coppa Italia . Gara importantissima per la stagione dei giallorossi che, però, non vedrà il numero 7 partire tra gli undici titolari. E arrivano buone notizie per l'allenatore portoghese: oggi Pellegrini si è allenato in gruppo e, a questo punto, sarà convocato per il match contro i nerazzurri.

Pellegrini partirà, dunque, sicuramente per Milano, ma al suo posto, se Mourinho deciderà di non forzare la sua presenza dal primo minuto, dietro Nicolò Zaniolo e Tammy Abraham, confermati in attacco, ci sarà il solito Henrikh Mkhitaryan. Accanto al nuovo acquisto Sergio Oliveira, ballottaggio tra Bryan Cristante e Jordan Veretout, con il francese in avanti nelle gerarchie dello Special One sul primo. Sulla fascia sinistra, Matias Vina si riprenderà un posto da titolare in favore di Ashley Maitland-Niles, non certamente uno dei migliori in campo contro il Genoa di sabato all'Olimpico.