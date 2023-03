Pellegrini, il capitano è in riserva: il gol su azione in A manca da ottobre 2021

Nel day after della brutta sconfitta contro la Cremonese la Roma è costretta a leccarsi le ferite. Tanta delusione per l'occasione fallita di agganciare il secondo posto in classifica. Tra i giocatori più deludenti della trasferta dello Zini c'è Pellegrini. Il Capitano in questa stagione non sta replicando i numeri della passata annata. In campionato ha trovato la via del gol soltanto in due occasioni: con Sampdoria e Bologna. In entrambi i casi su calcio di rigore. Il gol su azione al numero 7 manca dal 3 ottobre 2021. Un digiuno che dura da 514 giorni. Va meglio in Europa, infatti Pellegrini ha gonfiato la rete contro il modesto Helsinki a settembre. Ma dopo la gara con i finlandesi sono arrivati solo altri due tiri vincenti dal dischetto nell'ultima partita del girone con il Ludogorets. I diversi problemi fisici stanno influenzando la sua stagione, ma è sotto gli occhi di tutti che Lorenzo sta giocando al di sotto delle sue aspettative. Inoltre l'ex Sassuolo è il giocatore della Roma con più dribbling tentati (45) ma sono solo 19 quelli riusciti.