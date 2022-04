Pellegrini firma il dodicesimo gol in stagione, record per il capitano

L'anno scorso aveva messo a segno 11 reti

Nella stagione fantastica di Tammy Abraham (e dei suoi gol), c'è spazio anche per il capitano Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma, romano e romanista, ha superato il record di reti messe a segno in una stagione arrivando a quota 12 con quello segnata questa sera nel difficile campo del Bodo/Glimt in Norvegia. Il numero 7 in tutte le competizioni è andato già oltre gli 11 gol siglati nella precedente annata, anche là il suo miglior score. E c'è ancora tempo per continuare a superarsi.