Pellegrini è nella storia: l’ultimo capitano in due finali di fila è stato Baresi

“Nel bene o nel male, un capitano resta tale”. Sembra passata una vita, non sono che poche settimane. Oggi Pellegrini non cerca vendette o rivincite. Oggi Lorenzo ha trovato il Mito. Nessuno prima di lui, infatti, aveva indossato la fascia da capitano al braccio in due finali europee in 96 anni di storia giallorossa. Un record che nemmeno i grandissimi capitani del passato come Di Bartolomei, Totti o Giannini erano riusciti a ottenere. Su quella fascia Pellegrini se li porterà tutti a Budapest cercando di replicare le ottime partite con Feyenoord e Leverkusen. Non solo Roma però. Perché era dal 1992-1993 che un capitano italiano non disputava due finali di fila. Si tratta di Franco Baresi col Milan che arrivò fino in fondo in coppa dei Campioni con una delle squadre più forti di sempre per poi lasciare la fascia a Maldini nella terza. Replicherà l’impresa la Juve tra il 1996 e il 1998 ma Del Piero fu capitano solo nell’ultima finale mentre prima la fascia era sul braccio di Vialli mentre tra il 1998 e il 2000 Nesta sarà capitano solo nella finale di Coppa delle Coppe, in quella di Uefa persa con l'Inter c'era Fuser.