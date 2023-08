Pellegrini: “Dobbiamo stare zitti e lavorare, questa settimana parleranno in tanti”

Sul secondo gol. “Proviamo sempre a lavorare al massimo. L’azione parte dall’area di rigore loro e un attaccante lì deve fare fallo. Non è una situazione legata ad un solo giocatore. La analizzeremo e cercheremo di fare meglio"

Ti senti di escludere che l’attenzione mediatica sul mercato vi abbia condizionato? “Assolutamente no perché il mister e lo staff, anche noi da dentro, pensiamo a lavorare. Cerchiamo di fare il meglio. È stata una partita così. Usciamo con zero punti e bisogna cercare di analizzare gli errori ovvero i due gol per il resto siamo anche migliorati. Non dobbiamo piu concedere queste ripartenze e queste poche occasioni che in questo momento subiamo”

Dal campo percepisci se puoi rimontare o meno. Cosa sentivi tu oggi? “Rimontare una partita non è mai facile ma dal campo a me ha sembrato che la Roma abbia dominato. Abbiamo preso due gol così nel primo tempo e devi rientrare per farne tre. Abbiamo spinto per provarci però dopo gli episodi fanno la differenza. Se fosse entrata la mia punizione forse stavamo commentando un’altra partita. C'è poco da parlare, c’è da analizzare gli errori per non ripeterli".

Vi condizione non avere Mourinho in panchina? “Questo è normale. Sapete quanto sia importante per noi, è una guida. Purtroppo ora è cosi ma era l’ultima partita. Dalla prossima sarà diverso sicuramente. Questo anche non è un alibi per noi, adesso l’importante è stare zitti e lavorare piu forte di prima. A parlare ci penserà tanta gente in questi giorni”.