Pellegrini: “Daremo il 100% con l’Inter e con il Leicester. Pensiamo a vincere”

Le parole del capitano giallorosso prima della sfida con i nerazzurri

All'andata la peggiore partita con il Bodo, poi con loro avete vinto 4-0. Cosa vi ha detto Mourinho? "Sappiamo che è una partita importante e noi ci stiamo giocando la nostra possibilità di giocare in Europa l'anno prossimo. Non si sa bene dove, perché siamo in una posizione di classifica ibrida, sarà importante vincere tutte le partite, anche questa. Il mister ci ha detto di pensare a vincere la partita e basta".