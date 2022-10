Pellegrini c’è ma non si vede: Lorenzo non segna, ma i numeri sono ancora ‘magnifici’

In una Roma che fatica a decollare, sul banco degli imputati è finito anche Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è meno incisivo in zona gol, complice anche l'arrivo di Dybala, ma i suoi numeri in zona offensiva rimangono ottimi, senza contare il rendimento nettamente migliorato in fase di non possesso. Pellegrini è infatti il primo in Serie A per big chance create (7) nonché il quinto per produzione offensiva con 47 tra tiri, chance create e passaggi che portano al tiro. Davanti a lui solo Kvaratskhelia, Deulofeu, Vlasic e Leao, tutti giocatori con caratteristiche più offensive. Analizzando ancora i numeri offensivi, è anche il settimo in Serie A per dribbling tentati (27) di cui il 48% sono andati a buon fine. Anche i cross sorridono al capitano visto che solo altri 5 calciatori, nessuno nella Roma, hanno messo il pallone in area più di lui (47). Al secondo posto troviamo Dybala con appena 21 cross, nemmeno la metà.