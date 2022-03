Peccenini: “La Roma è inaffidabile. Mourinho fatica a gestire il gruppo”

Le parole dell'ex difensore in giallorosso dal 1972 al 1980: "Lo Special One si vanta delle otto partite senza sconfitte. Beato lui. Quattro vittorie e quattro pari servono a restare nel limbo, è una posizione piuttosto anonima"

L'ex Roma Franco Peccenini ha commentato con parole forti a Tuttomercatoweb il percorso compiuto dai giallorossi finora: "La verità è che la Roma è inaffidabile, produce grandi prestazioni vedi la vittoria con l'Atalanta e altre deludenti come ieri. Ma anche col Vitesse la squadra non era stata all'altezza. Mourinho si vanta delle otto partite senza sconfitte. Beato lui. Quattro vittorie e quattro pari servono a restare nel limbo, è una posizione piuttosto anonima". Il difensore (152 presenze in giallorosso tra il 1972 e il 1980) ha poi criticato l'alibi della stanchezza: "Perché qualcuno è stanco e qualcun altro no? E' compito dell'allenatore creare la freschezza mentale e gli stimoli giusti per affrontare una squadra fisica come l'Udinese. Ci vantiamo a Roma di avere una rosa competitiva ma mi pare che non sia così. A Mou si riconoscono grandi capacità nel gestire il gruppo ma quest'anno mi pare che faccia fatica". Peccenini è un fiume in piena e esclude la Roma dalla corsa all'Europa: "Poteva sfruttare le difficoltà di chi la precede ma se perdi nove partite non puoi avere pretese da Champions. Deve sudare per entrare in Europa League".