Paura per Iago Falque: spari sulla sua auto in Colombia

Disavventura non di poco conto quella che ha reso protagonista nella notte l'ex Roma e Torino Iago Falque. Come riportato dal sito ufficiale dell'Americadi Cali, l'auto dell'attaccante spagnolo (che fortunatamente non era presente) è stata colpita da diversi colpi d'arma da fuoco. I fatti sono risalenti alla notte tra venerdì e sabato. Le autorità colombiane stanno indagando per far luci sull'accaduto e sui responsabili.