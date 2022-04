Paulo Sergio: “Roma, prendi Richarlison”

L'ex giallorosso: "Ronaldo Fenomeno e Totti i più forti con cui ho giocato"

"È vero, alcuni calciatori brasiliani potrebbero fare comodo alla Roma; uno che mi viene in mente è Richarlison. - ha detto Paulo Sergio, ex calciatore della Roma, intervistato ai microfoni de “il Diabolico e il Divino” su Radio NSL - Anche a me mancano i giocatori brasiliani che nella Roma facevano la differenza, quando c’ero io c’erano Zago, Aldair, Cafu, eravamo una colonia brasiliana. Per la Roma è necessario prendere un calciatore che però conosca bene il calcio europeo, prendere un calciatore direttamente dal Brasile è rischioso perché potrebbe peccare di esperienza e di ritmo".