Pau Lopez saluta dopo il riscatto del Marsiglia: “Grazie Roma. Sei magica”

Lo spagnolo ha tenuto a salutare tramite i social quella che per due anni è stata la sua casa

Pau Lopez ha raggiunto ieri contro il Bordeaux la ventesima presenza con la maglia del Marsiglia. Cifra che fa scattare in automatico il riscatto da parte del club francese del portiere ex Roma. Lo spagnolo ha tenuto a salutare tramite i social quella che per due anni è stata la sua casa: "Grazie Roma. Sei Magica" è la scritta che appare in sotto una foto che lo ritrae con la maglia romanista. In due stagioni ha protetto i pali in 53 occasioni mentre in questa stagione ha mantenuto per 11 volte la porta inviolata.