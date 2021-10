Pau Lopez protagonista col Marsiglia: super parate contro il Lorient – VIDEO

Il portiere catalano è in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni che diventerà obbligo alla ventesima presenza in campo del portiere

Pau Lopez è stato il protagonista della bella vittoria del suo Marsiglia sul Lorient per 4-1. Il portiere del club francese ha infatti effettuato grandi parate durante la sfida, salvando la porta in molte occasioni. Il club di Ligue 1 ha pubblicato su Twitter un video delle sue prodezze e i tifosi sono impazziti: "La prima parata è stata incredibile", "E' stato fenomenale ieri sera, tutti d'accordo. È stato decisivo e ha chiaramente tenuto la squadra sull'1-1 fino al gol di Guendouzi", rispondono sui social. Il portiere catalano è in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni che diventerà obbligo alla ventesima presenza in campo del portiere. Se dovesse continuare con queste prestazioni, i tifosi del Marsiglia sarebbero ben contenti di acquisire le prestazioni di Pau Lopez a titolo definitivo.