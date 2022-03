Pau Lopez, assist nel match contro il Brest: a Marsiglia non accadeva dal 2006

Il portiere spagnolo è ormai inamovibile nella formazione francese e nell'ultima giornata di campionato ha anche messo a referto un assist per Under, altro ex giallorosso

Da esubero a Roma a idolo a Marsiglia. Pau Lopez è ormai diventato uno dei punti fermi della squadra di Sampaoli. Nella sfida di campionato contro il Brest, vinta 4-1, il portiere spagnolo si è preso il lusso di mettere a referto un assist per il gol di Under al 91esimo che ha chiuso definitivamente la gara. Era dalla stagione 2006/2007 che un portiere del Marsiglia non realizzava un passaggio decisivo per il gol di un compagno. L'ex Roma ha tenuto la porta inviolata 12 volte in stagione in 31 partite giocate e ha ormai definitivamente tolto il posto titolare a Steve Mandanda e sarà il portiere della squadra francese anche nei prossimi anni visto il riscatto diventato ormai automatico per 12 milioni di euro in estate.