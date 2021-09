Pastore all’Elche: “Fisicamente sto bene e ho voglia di giocare”

L'argentino è stato presentato alla stampa oggi. Sull'esperienza giallorossa ha detto: "A Roma non ho avuto la continuità che speravo dunque avevo bisogno di cambiare per giocare e farmi vedere"

Javier Pastore, dopo la rescissione con la Roma da cui guadagnerà 3,5 milioni netti, ha firmato un contratto annuale con l'Elche. Oggi alle 12.00 ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione del giocatore argentino. Queste le sue parole: "L’Elche è stata la prima squadra a contattarmi dopo la rescissione con la Roma. Avevo molta voglia di giocare in Spagna e i molti argentini in squadra mi hanno parlato molto bene del club e della città. Vengo da un club dove l’obiettivo era sempre vincere un titolo o entrare in Champions. Non ho problemi fisici, l’ultimo problema l’ho avuto nel novembre 2019, ho giocato col dolore pensando non fosse nulla ma gli esami hanno rilevato una lesione abbastanza seria. Abbiamo deciso per una terapia non invasiva e questo ha allungato i tempi di recupero. Ho bisogno di una settimana per adattarmi alla squadra dato che mi alleno da solo da tre mesi. A Roma non ho avuto la continuità che speravo dunque avevo bisogno di cambiare per giocare e farmi vedere. Ho 32 anni e ho ancora davanti due o tre stagioni per giocare".