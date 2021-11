Pastore: “Alla Roma non avevo la possibilità di giocare, ora sto bene all’Elche”

L'ex centrocampista della Roma ha parlato del suo periodo in Italia, lanciando una frecciata alla squadra giallorossa

La storia di Javier Pastore alla Roma non è andata al meglio. Il giocatore dopo una stagione passata in panchina o in tribuna è passato all'Elche. Il centrocampista della squadra spagnola ha rilasciato un'intervista durante il 'Football Show'. Ecco le parole dell'argentino: "Ho passato 3 anni in Italia dove non ho avuto la possibilità di giocare. Ora sto molto bene all'Elche". Pastore ha poi continuato: "Avevo perso la fiducia, ma non ho mai pensato di smettere". Frecciata del centrocampista alla squadragiallorossa che, durante la sua permanenza nel club, aveva tentato in tutti i modi di dare spazio all'argentino senza riuscire ad ottenere risultati positivi.