Passione Roma, contro il Leicester si supera il traguardo del milione di tifosi

Il messaggio della società: "Grazie. Ma non è ancora finita. Ci vediamo stasera"

La vicinanza dei tifosi della Roma alla squadra non è mai mancata da inizio anno. Dal 50% della capienza al 100% l'Olimpico è stato, quasi, sempre sold out e la società ha ringraziato i sostenitori con un post sui social: "Con la partita di stasera contro il Leicester, supereremo un milione di spettatori stagionali all'Olimpico . Grazie. Un milione di cuori sempre al nostro fianco. Ma non è ancora finita. Ci vediamo stasera". Tra poche ore ci sarà il calcio d'inizio della semifinale di ritorno di Conference League.