Fonseca: “Domani cambierò qualche giocatore, alcuni sono stanchi ” – LIVE

Alla vigilia della sfida tra Roma e Parma, valida per la 27° giornata di Serie A (fischio d’inizio alle ore 15), il tecnico giallorosso Paulo Fonseca interviene in conferenza stampa per presentare l’incontro del Tardini. La sua squadra è reduce da tre vittorie consecutive: due in campionato, con Fiorentina e Genoa, e una in Europa League, ai danni dello Shakhtar Donetsk. L’obiettivo, naturalmente, è quello di continuare a far bene in entrambe le competizioni.

Domani c’è il Parma ma c’è da considerare la stanchezza e gli infortuni: Mkhitaryan e Smalling… Visto l’infortunio di Smalling Cristante rimarrà sempre in difesa o a centrocampo?

Cristante vediamo domani. Stiamo giocando molte partite e abbiamo giocatori che hanno giocato quasi tutte le partite sono stanchi più degli altri. Per questo dobbiamo cambiare, dobbiamo avere domani giocatori più freschi. Non voglio dire che voglio cambiare tutta la squadra ma abbiamo bisogno di cambiare qualche giocatore perché abbiamo questa stanchezza. Principalmente questi che hanno giocato più partite. Poi ci sono alcuni giocatori che non possiamo cambiare perché abbiamo solo loro come soluzioni.