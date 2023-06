Pandev: “Mourinho un fuoriclasse. Ci difendeva sempre e per lui davamo tutto”

Goran Pandev, ex attaccante con un lungo trascorso in Serie A, ha rilasciato un'intervista a SkySport in vista della finale di Champions di questa sera tra Inter e Manchester City. L'ex attaccante macedone si è soffermato anche sul suo arrivo all'Inter ma anche sul rapporto con Mourinho: "Nel gennaio 2010 mi chiamarono Branca ed Ausilio perché Mourinho voleva parlarmi: ero felice. Volevo dimostrare di poter essere in grado di vincere con l’Inter anche in prima squadra”. Queste le prime parole di Pandev che poi prosegue parlando dello Special One: "Il mister è una persona semplice, un fuoriclasse assoluto che parla tanto e difende sempre i suoi calciatori. Mi disse che se fossi stato bene, pretendendo sempre il massimo da me stesso in ogni occasione, avrei giocato a prescindere dalla concorrenza". L'ex Genoa ha poi concluso: "Venivo da un periodo difficile alla Lazio e mi ha fatto sentire importante. Per lui davamo tutto, anche allo stremo delle forze.