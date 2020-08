Pallotta e Baldini fanno i pacchi: i social festeggiano “il giorno della liberazione” – FOTO

Una liberazione. Così la maggior parte dei tifosi della Roma definisce l’accordo ufficiale tra James Pallotta e Dan Friedkin, che porterà il magnate texano a diventare il nuovo presidente giallorosso. In ogni caso quella del 6 agosto resterà una data storica, ma in tanti sui social stanno letteralmente festeggiando il comunicato ufficiale della Roma. “Liberarsi di Pallotta, Monchi e Baldini in meno di 24 ore. Ci aspetta una lunga giornata”, scrive Simone, nel giorno del match contro il Siviglia dell’ex ds. “Mi viene da piangere, è finito l’incubo. Spartaco si è liberato dalla catena”, commentano altri sostenitori romanisti.

Pallotta lascia la Roma, la gioia dei tifosi sui social tra commozione e ironia

Per altri quello di oggi è ‘Independence Day – Resurgence’, ovvero il giorno dell’indipendenza, della rinascita, con tanto di fotomontaggio che riporta in primo piano il volto di Dan Friedkin. Di meme ironici ne girano parecchi sul web, tra cui quello che riprende la consegna dei pacchi da parte del club ai più bisognosi durante l’emergenza Covid. A fare ‘fagotto’, però, al posto dei fattorini ci sono James Pallotta e Franco Baldini. “Liberi, non mi sembra vero!”, continuano altri tweet. Poi l’invito a Friedkin: “Restituisci Roma alla sua gente, conquista il popolo e le borgate. Liberi da un incubo”, continuano i festeggiamenti.



“Mi sveglio e leggo di Pallotta a casa sto godendo come un riccio nato da pochi giorni”, continua un altro tifoso. Un bel risveglio, dunque, per molti sostenitori romanisti, che salutano l’arrivano di Friedkin “alla faccia di Pallotta e quando diceva che non avevano i soldi. Comunque 591 milioni entro una settimana”. In ogni caso, anche lo stesso tycoon di Boston, trarrà giovamento dalla cessione della Roma e alcuni meme ironici lo testimoniano, riportando alla memoria il famoso tuffo nella fontana a piazza del Popolo dopo la vittoria col Barcellona.

Alcuni ricordano la bacheca vuota della Roma nella presidenza del patron di Boston, altri l’iter interminabile dello stadio. Chi invece riporta alla luce lo scatto in macchina con il presidente, Monchi e Di Francesco, di cui il Pallotta era ormai l’unico superstite. Insomma, i saluti all’ormai ex numero giallorosso sono tutt’altro che sofferti.