Pallone d’Oro, Alisson sfida Ronaldo: verdetto il 2 dicembre a Parigi

Il 2 dicembre a Parigi verrà svelato il Pallone d’Oro per l’anno 2019. Cristiano Ronaldo vuole arrivare a quota sei e superare Messi (fermo a cinque come Cristiano in questo momento). Oggi, intanto, sono stati resi noti i 30 nomi finalisti che si contenderanno il premio. C’è tanta Juve con CR7 e De Ligt, ma anche molto Liverpool dopo la vittoria della Champions League. Da Alexander-Arnold a Mane, passando anche per qualche vecchia conoscenza giallorossa. Nominato, infatti, l’ex portiere della Roma Alisson e assoluto protagonista con i Reds nella passata stagione.