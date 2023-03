Ozil: “Mourinho è il miglior allenatore del secolo. Scelsi il Real Madrid per lui”

Mesut Ozil ha annunciato l'addio al calcio a 34 anni. Uno dei giocatori più forti degli ultimi anni ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo una carriera suggellata da trofei, gol e assist. Il tedesco è stato allenato da Mourinho. Un rapporto di amore e odio tra i due, l'ex Real ne ha parlato in una lunga intervista a Marca: "Tutti conoscono già il mio aneddoto nello spogliatoio con lui. Ma abbiamo avuto un ottimo rapporto. Ha sempre saputo come motivarmi, come rendermi un giocatore migliore ogni giorno. È un allenatore straordinario e sono molto orgoglioso di aver potuto giocare per lui". Il portoghese preoccupato per la vita privata del giocatore gli rivelò una serie di presunti retroscena sulla sua fidanzata dell’epoca spingendolo a lasciarla.