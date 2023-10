Osimhen: “Contro la Roma il mio gol più bello. Smalling durissimo da affrontare”

L'attaccante del Napoli si è raccontato in una lunga diretta su Twitch: "La gente non capisce la difficoltà di quella rete"

Victor Osimhen si è raccontato in una lunga diretta Twitch su 'Tv Play', insieme a Mario Balotelli ed Emiliano Viviano. L'attaccante del Napoli, attualmente infortunato, ha risposto a diverse domande sulla sua carriera e non solo. Ad esempio sul suo gol più bello: “Quella contro la Roma all'Olimpico. La difficoltà di questo gol la gente non può capirla. L’altro gol ai giallorossi al Maradona? Il cross fatto da Kvara era stato provato in settimana, poi quando il difensore è saltato a vuoto io l’ho stoppata e calciato al volo". Poi sui difensori più forti incontrati in carriera:"Romero è un difensore molto bravo. Ho avuto momenti molto difficili contro di lui. L’altro difensore più complicato è stato Smalling".