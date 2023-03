Orrico: “Mourinho è nervoso e lo trasmette alla squadra. Per ora è da sufficienza”

José Mourinho fa sempre parlare di sé. In questi giorni è squalificato in campionato in seguito ai fatti di Cremona, anche se domani sarà in panchina contro la Real Sociedad. Lo Special One sta facendo discutere, soprattutto dopo la sconfitta col Sassuolo. Secondo Corrado Orrico, il portoghese è nervoso: “Sono venuti fuori gli aspetti peggiori in questo momento di Mourinho, il voler vincere per forza - dice l'ex allenatore dell'Inter, ora opinionista, a 'Tv Play' -. Non è che la Roma abbia fatto niente di male, ha avuto giusto qualche incertezza o errore grossolano, ma faticosamente sta facendo il suo campionato. Giustamente però Mourinho non vede la squadra come vorrebbe e quindi è nervoso, il che non è bello perché poi trasmette questo alla squadra. Per ora è un Mourinho da sufficienza”.