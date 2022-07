Opa Roma, oggi presentate più di 1,6 milioni di richieste di adesione

Alla luce di questo, la nuova percentuale è del 91,32% dunque si avvicina il 95% utile per arrivare al delisting

Sono 1.654.360 le richieste di adesione all'Opa presentate nella giornata di oggi 1 luglio 2022. Continua l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC sulle azioni di A.S. Roma. Alla data odierna - scrive 'Teleborsa' - le richieste di adesioni sono a quota 8.384.544, pari al 13,32% dell'offerta. Alla luce di questo, la nuova percentuale è del 91,32% dunque si avvicina il 95% utile per arrivare al delisting, obiettivo dei Friedkin. L'offerta è iniziata il 13 giugno 2022 e terminerà l'8 luglio 2022.