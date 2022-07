Opa, il delisting è sempre più vicino: raggiunta quota 94,07%

All'obiettivo dei Friedkin manca sempre meno. IN una settimana esatta dovranno riuscire ad acquistare circa l'1% delle quote

La Roma e i Freidkin sono sempre più vicini a raggiungere l'obiettivo dell'uscita dalla Borsa (delisting). Come riportato dal sito Teleborsa, quest'oggi sono state presentate 127.083 richieste d'adesione all'Opa che sommate a quelle precedenti, portano il totale a 25.671.350, ovvero il 40,8% dell'offerta. L'Opa, iniziata lo scorso 13 giugno, dopo il prolungamento ufficializzato ieri, terminerà il prossimo 22 luglio. La nuova percentuale di quote raggiunta dai Friedkin è del 94,07%: l'obiettivo rimane almeno il 95%, e tutto fa presagire che per la prossima settimana, questa cifra potrà essere raggiunta.