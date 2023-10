Onorato (Ass. Sport): “Non pensiamo allo sponsor della Roma. È una loro scelta”

L'Assessore allo sport del Comune di Roma, è intervenuto a margine della conferenza stampa per la riapertura del PalaTiziano

Alessandro Onorato, Assessore allo sport del Comune di Roma, è intervenuto a margine della conferenza stampa per la riapertura del PalaTiziano. Queste le sue parole riportate da Tag24 sulla questione del nuovo sponsor della Roma: "Noi ci concentriamo sul riaprire gli impianti, sullo sponsor lasciamo la società giallorossa alle sue scelte". Nelle settimane scorse si sono create molte polemiche sulla partnership tra il club e Riyadh Season. La Capitale e Riad sono in concorrenza per l'assegnazione di Expo 2030.