Onofri: “Shomurodov è completo, può giocare con Abraham”

Che partita di aspetti tra Genoa e Roma? “Questa partita secondo me è molto più difficile per il Genoa, che incontrerà una Roma che non sta andando molto bene. Mourinho allena una squadra che sicuramente è più forte della classifica che ha, il calendario del Genoa da qui in avanti è tremendo, ci sarà l’Udinese, poi Milan, Juventus, Sampdoria, Atalanta e Lazio. Servirà entusiasmo e l’ambiente sarà particolarmente felice per l’arrivo della nuova proprietà, stanno mettendo in campo a livello comunicativo qualcosa di straordinario. C’è la possibilità che piano piano si possa tornare a quello che ha detto la storia sul Genoa, questa sarà una partita importante dal punto di vista emozionale, chi scenderà in campo sarà attratto da questo tipo di situazione. Nonostante il periodo non felicissimo della Roma, dal punto di vista tecnico-tattico è avanti senza dubbio. Il Genoa ha una squadra discreta per la salvezza, però tutti i nuovi acquisti hanno dato poco perché spesso sono infortunati, penso a Maksimovic o Caicedo per esempio. La formazione che scenderà questa sera avrà molte lacune e mi riferisco al Genoa”.