Olsen fa il turista, ma non parte: la Roma aspetta la risposta sullo Sheffield

Lo svedese non ha ancora accettato la destinazione e spera in una squadra di prima fascia

Robin Olsen e la Roma non sono ancora riusciti a dirsi addio. Non è bastato al portiere l'ottimo Europeo con la Svezia per convincere un top club a puntare su di lui. Senza Ancelotti l'Everton l'ha mollato definitivamente, e a poco più di una settimana dalla chiusura del mercato l'offerta più concreta ricevuta è quella dello Sheffield United, squadra di Championship (serie B inglese) che però non convince il numero uno. Olsen continua a prendere tempo in attesa di offerte migliori, intanto si gode Roma da turista insieme ai due figli piccoli. È rimasto uno degli ultimi ingaggi importanti nel gruppo esuberi e Tiago Pinto spera di riuscire a cederlo per monetizzare. Da lunedì ogni giorno sarà quello buono per l'addio definitivo.