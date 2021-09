Olsen: “Contento di essere allo Sheffield, la Roma voleva vendermi”

"Avevo bisogno di giocare e nell'ultimo anno mi sono divertito in Inghilterra"

L'ex portiere della Roma Robin Olsen, ora in prestito allo Sheffield United, ha parlato dal ritiro della nazionale svedese del suo passaggio in Inghilterra: "Sono molto felice che alla fine sia stato risolto. Durante l'Europeo c'erano stati dei colloqui con diversi club ma volevo rimanere concentrato per fare bene con la Svezia. La Roma? Mi mancano due anni di contratto con i giallorossi, probabilmente per loro era l'occasione per vendermi e guadagnare. Non voglio entrare nel merito della negoziazione, sono solo felice di essere arrivato allo Sheffield, un club che era in Premier League e che ha l'ambizione di risalire al più presto. Avevo bisogno di giocare e nell'ultimo anno mi sono divertito in Inghilterra. Spero che questo nostro viaggio possa concludersi nel migliore dei modi".