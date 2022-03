Oliveira: “Otto partite senza perdere. Ora un derby da vincere”

Il centrocampista portoghese suona alla carica sui social in vista della Lazio

Sergio Oliveira è pronto. La partita vinta ieri all'ultimo minuto ha dato la giusta carica al centrocampista della Roma, che questa mattina ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram: "Siamo insieme. Non sempre come avremmo voluto, ma otto partite senza perdere, segnare punti e ora un derby da vincere". La testa è già alla prossima di campionato, domenica alle 18:00 all'Olimpico si giocherà per il match capitolino contro la Lazio. La tensione è già alle stelle, ma non manca la voglia di fare bene. Prima però: "la testa è alla Conference League. Siamo pronti".