Olimpico, il campo è in buone condizioni: niente rizollatura

Grazie ad un ottimo lavoro di prevenzione nel weekend sono stati scongiurati danni al manto erboso

Il manto erboso dell'Olimpico è stato un tema trattato a più riprese in questo inizio di stagione. Sia Mourinho che Sarri hanno criticato più volte le condizioni del campo, considerate non consone. Proprio in queste ore però è arrivata una buona notizia: nonostante i molti impegni svolti all'interno dello stadio in questi giorni, il rettangolo verde sembra non averne risentito. Come riporta Tuttomercatoweb, infatti, non sarà necessaria alcuna rizollatura in vista di Italia-Svizzera, partita decisiva per la qualificazione ai mondiali 2022 degli azzurri. Il terreno nel weekend aveva ospitato la partita di rugby della Nazionale contro gli All Blacks e ventiquattro ore dopo Lazio-Salernitana, ma è stato sottoposto ad un attento lavoro di prevenzione, costituito dall'utilizzo di teloni antipioggia e l'impiego di una squadra di giardinieri guidata da esperti agronomi, grazie al quale è stato possibile scongiurare possibili danni.