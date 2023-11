Olimpia Milano, Messina si sfoga e cita Mou: “Siete dei vigliacchi. Ho 35 tituli”

Duro sfogo di Ettore Messina, allenatore dell'Olimpia Milano, dopo la vittoria in Eurolega contro l'Efes. Il cocah in conferenza stampa ha parlato del momento difficile della sua squadra e ha citato Mourinho. Queste le sue parole riportate da La Repubblica: "Non è che bisogna essere come Mourinho, ma a tutti questi scienziati qui, a tutti i vigliacconi che ti insultano senza mettere il nome e il cognome, a tutti questi schifosi mi verrebbe da fare come Mourinho e dirgli ’35’, come i miei tituli, più di un titulo a stagione nella mia professione. Quindi sinceramente vado avanti".