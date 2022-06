Oggi l’inaugurazione del Conti Sport City a Nettuno con Totti e De Rossi

Parate di stelle giallorosse, oggi, a Nettuno. All'inaugurazione del Conti Sport City di Bruno Conti , il nuovo centro sportivo dello storico capitano della Roma , ci saranno molti ospiti d'onore, tra cui, ovviamente, Francesco Totti e Daniele De Rossi . Ma non saranno gli unici: con loro saranno presenti anche Vincent Candela , Antonio Cabrini , e i figli di Conti, Daniele - ex bandiera del Cagliari -, e Andrea .

Alle 17:30 inizieranno le sfide vere: i semifinalisti del torneo amatoriale, disputato sabato 11 e domenica 12 giugno, daranno inizio alle danze, fino alle 19, 19:30 in cui ci sarà la finale. Ancora in gara: Christofer Santi e Alessandro Valerio, Totti e De Rossi (protagonisti della prima semifinale), Francesco Vetta ed Ermanno Proietti, Luigi Di Biagio e Candela (in campo per la seconda).