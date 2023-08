Nuovo stadio della Roma, il 7 settembre si apre il Dibattito pubblico

"L’intervento relativo alla nuova opera è stato dichiarato di pubblico interesse dall'Assemblea Capitolina; - ha spiegato l'Assessore all'Urbanistica Veloccia - non solo coinvolgerà il quadrante di Pietralata ma sarà importante anche per tutta la città". Roma Capitale ha per questo organizzato una consultazione che, partendo da quanto previsto dalla normativa vigente, permetterà il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza attraverso un Dibattito Pubblicato affidato a Nomisma S.p.A, società di ricerche e consulenza fondata a Bologna nel 1981. "I temi, le questioni e le eventuali criticità che emergeranno nel corso del Dibattito Pubblico - ha sottolineato ancora Veloccia - potranno fornire utili spunti sia per indirizzare la progettazione definitiva dell’intervento, sia per orientare la valutazione degli Enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi per la decisione definitiva sulla proposta della A.S. Roma"