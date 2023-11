Nuovo Stadio, la Roma apre un Focus Group per coinvolgere i tifosi

Con l’avvicinarsi delle prime scadenze per presentare il progetto del nuovo stadio , che sorgerà nella zona di Pietralata , la Roma sui propri canali ufficiali ha voluto coinvolgere direttamente i tifosi . Tramite un comunicato la società ha chiesto la loro partecipazione ad un incontro per capire meglio le loro esigenze relative alla nuova casa. Ecco il comunicato della società:

"L’AS Roma ha avviato la pianificazione per lo sviluppo di un nuovo stadio a Pietralata, nei pressi della stazione ferroviaria di Roma Tiburtina. Lo scopo del progetto è quello di creare un vibrante ambiente che attinga alla tradizione, alla passione e all’atmosfera dei romanisti, ma anche quello di offrire un vantaggio alla squadra di casa, stabilendo nuovi standard a livello nazionale per quanto riguarda l’esperienza offerta nei giorni delle partite. Il nuovo stadio consentirà all’AS Roma di offrire ai propri tifosi un’esperienza di alto livello nei giorni delle partite e al contempo di assicurare al club una nuova casa. Per meglio comprendere le possibili soluzioni e per raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno della tua preziosa opinione. Ti chiediamo cortesemente di confermare la tua partecipazione compilando il form che trovi di seguito".