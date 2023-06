Norvegia, Solbakken convocato per le sfide con Scozia e Cipro

L'attaccante della Roma chiuderà la stagione in nazionale per le partite di qualificazione a Euro 2024

C'è anche Ola Solbakken nei convocati della Norvegia per le due partite di qualificazioni a Euro 2024 contro Scozia e Cipro. Il ct ha diramato poco fa la lista, in cui l'attaccante della Roma rappresenta il calcio italiano insieme a Thorstvedt del Sassuolo e Ostigard del Napoli. L'ex Bodo chiuderà la sua stagione dopo le 14 presenze in giallorosso, condite da un gol - decisivo - contro il Verona. Ovviamente tutte in campionato.