Non solo Pellegrini: la Roma prepara i rinnovi di Cristante, Mancini e Zaniolo

Il club avrebbe fissato il nuovo tetto salariale a 4 milioni più bonus

Lorenzo Pellegrini ha aperto la strada. Ora tocca agli altri pezzi da 90 della rosa. La Roma prepara altri tre rinnovi di contratto per blindare i suoi uomini migliori. Come scrive calciomercato.com, i Friedkin sarebbero pronti a trattare con Cristante, Mancini e Zaniolo con l'obiettivo di sistemare le loro situazioni in tempo relativamente rapidi. Per Mourinho rappresentano l'ossatura su cui costruire la squadra, per questo Tiago Pinto proverà a trovare al più presto un accordo con i rispettivi entourage. Il nuovo tetto salariale sarebbe stato fissato a 4 milioni più bonus. Tutti e tre hanno la scadenza attuale al 30 giugno 2024. Mancini guadagna 1,6 milioni, Cristante 1,8 milioni, mentre Zaniolo (quello più vicino a rinnovare) ha un ingaggio da 2,5 milioni netti.