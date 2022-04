Non c’è Roma senza Mkhitaryan. E quando vede il Leicester…

L'armeno è al centro del progetto attuale e futuro della Roma e in questa doppia sfida servirà tutta la sua esperienza

Tornare in Inghilterra, dopo le esperienze con United e Arsenal, e farlo da protagonisti. Perché lui sa come si fa scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Henrikh Mkhitaryan è un leader della Roma, imprescindibile per i compagni e Mourinho, che non aspettano altro che la firma sul rinnovo di contratto. Da settimane sembra una formalità: in attesa che tutto diventi ufficiale, l’armeno giocherà contro il Leicester che in carriera ha già affrontato sette volte. Il bilancio è positivo: 4 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, ma soprattutto una vittoria esaltante con lo United proprio al King Power Stadium, con gol e assist.