Noemi: “Mourinho o De Rossi? Mou-Rossi. Dybala pazzesco, duetterei con lui”

È sempre più lei la madrina della Roma. Noemi, cantante tra le più apprezzate sul panorama italiano in questi anni, è diventata simbolo giallorosso nel mondo della musica e non solo. L'artista romana ha raccontato la sua fede in un botta e risposta sui social de ' La Gazzetta dello Sport ':

Una pazzia per la Roma? "Scavalcare la tribuna per andare in curva, una mia amica è rimasta in mezzo e tutti facevano ‘oooo’".