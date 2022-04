Niente Greenpass e mascherine allo stadio: cosa cambia dal primo maggio

Dal primo maggio il via a una nuova fase con le nuove regole anche per l'accesso allo stadio per i tifosi

Il primo maggio segnerà una nuova fase della convivenza con la pandemia, con le nuove regole che allenteranno le restrizioni e ovviamente riguarderanno anche l'ingresso in stadi e palazzetti per i tifosi. Come sottolinea 'gazzetta.it', in attesa di disposizioni e conferme ufficiali, le nuove linee sono però già sostanzialmente note. Non ci sarà più bisogno del Greenpass rafforzato per accedere negli stadi e nei palazzetti, così come per fare attività sportiva o utilizzare gli spogliatoi. Per quanto riguarda le mascherine, non servirà per i luoghi all'aperto, come appunto gli stadi, ma non è ancora certa la decisione per i luoghi al chiuso, come anche palazzetti, cinema e teatri.