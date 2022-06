Nicolato, ct U21: “Frattesi perfetto per qualsiasi squadra, Bove mi piace molto”

Intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo, il ct dell'Italia U21 Nicolato ha parlato di Frattesi, prossimo al ritorno in giallorosso, descrivendolo soprattutto dal punto di vista tecnico: "E' straordinario, giocatore di grande temperamento e inserimento. La qualità tecnica è molto migliorata. Non si dà mai per vinto e ha voglia di arrivare. È pronto per qualsiasi squadra di Serie A. Se devo dire la mia penso che il meglio per lui sia fare la mezz’ala nel centrocampo a tre, può giocare anche a 2". L'allenatore si è poi espresso anche su Bove, da poco entrato nel giro della Nazionale: "Stiamo cercando di farlo giocare. Nella Roma ha poco spazio, ma in U21 abbiamo bisogno di farlo maturare. Mi è piaciuto molto da subito perché ha un ottimo compromesso tra qualità e quantità. Mette sempre la gamba ed è un ragazzo sveglio. Capisce al volo quello che gli dici e lo mette subito in pratica".