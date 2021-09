Nela: “Che colpo Mourinho, ma per capire che Roma sarà aspetto il derby”

"Sarà una bella annata per la Capitale: non sottovalutiamo nemmeno la Lazio. Sarri è un gran colpo"

Sebino Nela non ha dubbi. La Roma con Mourinho secondo l'ex giallorosso può arrivare lontano. L'ex campione d'Italia ne ha parlato in un'intervista, dicendo la sua sulla stagione che sarà: "Questa città aveva bisogno di uno choc ed è arrivato con Mourinho. E poi i risultati si sono già visti: questo è un buonissimo gruppo. Per le questioni tattiche, il bel gioco, servirà tempo. Non mi aspettavo l’ingaggio di Mourinho: certo mi auguravo una cosa simile, la auspicavo. Sarà una bella annata per la Capitale: non sottovalutiamo nemmeno la Lazio. Sarri è un gran colpo".