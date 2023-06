Ndicka ringrazia Roma e saluta l’Eintracht: “Non vi dimenticherò mai”

Evan Ndicka si prepara per la nuova avventura alla Roma. Il centrale franco-ivoriano è diventato ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso e sui social ha pubblicato un video del backstage del suo arrivo nella capitale, tra lo sbarco a Ciampino, le visite e la firma. "Grazie per il vostro entusiasmo e supporto. Daje Roma", il commento di Ndicka su Instagram. Il difensore si è lasciato alle spalle un'esperienza importante all'Eintracht, a cui ha voluto lasciare un messaggio scrivendo alcune righe sui social: "Cara famiglia Adler, indossare la maglia con l'aquila, rappresentare il club e la città è stato per me un privilegio. Gli ultimi 5 anni sono stati fantastici con voi. Non vi dimenticherò mai e sarò sempre grato per la vostra calorosa accoglienza e per l'umanità e il supporto che ho potuto vedere e sperimentare a Francoforte. Ciao, au revoir e arrivederci a questa grande città con i grandi tifosi dell'Eintracht Francoforte. Un saluto davvero speciale alla Curva Nordovest! Vostro, Evan".