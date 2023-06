Ndicka elogia il suo agente: “Sono eccitato per le nuove sfide con te al mio fianco”

Evan Ndicka è stato ufficializzato dalla Roma la scorsa settimana. Il nuovo difensore giallorosso è al momento in vacanza e si unirà al gruppo per il ritiro a luglio. L'ivoriano su Instagram ha voluto dedicare un bellissimo messaggio al suo agente. Queste le sue parole: "Più che il mio manager, sei mio fratello e mio amico. Con questo post vorrei ringraziarti per tutta la fiducia e il duro lavoro che stai facendo dietro le quinte, nonostante le voci e le bugie che sono apparse in quest'ultimo anno. Apprezzo che tu voglia sempre il meglio per me e sono molto eccitato per le nuove sfide con te al mio fianco".