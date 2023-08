Ndicka è diventato papà, è nato Adam: gli auguri della Roma

Evan Ndicka ha già inevitabilmente legato la sua storia e la sua vita alla città di Roma, in maniera indissolubile. Non ancora per quello che ha fatto sul campo, ma perché in queste ore è diventato papà del piccolo Adam. A comunicare la bella notizia è stato lo stesso club giallorosso con un post sui social: "Benvenuto al piccolo Adam, il nuovo arrivato in casa Ndicka. Tanti auguri alla mamma e a papà Evan". Ancora nessun annuncio invece per il difensore ex Eintracht, riservatissimo sulla sua vita privata. I tifosi della Roma sperano di vederlo presto prendere in mano la difesa.