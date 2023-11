Nazionali, Bove parte titolare con l’Italia Under 21 nella sfida all’Irlanda

Prima di proiettarsi completamente al ritorno in campo contro l'Udinese, ci sono ancora alcuni giocatori della Roma impegnati con le nazionali. Questa sera è il turno di Edoardo Bove che è stato scelto come titolare dal ct dell'Italia Under 21 Nunziata per la sfida contro l'Irlanda. Il match è valevole per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria e il centrocampista giallorosso è uno dei tasselli chiave di questa formazione. Nell'ultima sfida contro il San Marino, Bove era rimasto a riposo in panchina, ma ora c'è bisogno anche di lui in una partita tutt'altro che semplice per gli azzurrini.