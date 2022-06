Nazionali, Bove e Shomurodov titolari con Italia U21 e Uzbekistan

Ultimi impegni con le proprie nazionali prime delle vacanze per i giallorossi. Nel pomeriggio, infatti, scenderanno in campo da titolari Shomurodov e Bove. Il primo affronterà la Thailandia con il suo Uzbekistan nell'AFC Asian Cup per il primo posto del girone C in quanto sono entrambe a 6 punti con due vittorie su altrettante gare. Per l'azzurrino, invece, giocherà la partita di qualificazione agli Europei U21 contro l'Irlanda. Anche l'Italia si gioca il gradino più alto del podio e cercherà anche di conservare la propria imbattibilità.