Nazionale, Ecuador-Italia le formazioni ufficiali: Mancini e Pellegrini titolari

Torna in campo la Nazionale azzurra per la seconda amichevole negli Stati Uniti, questa volta contro l'Ecuador. Alle Red Bulla Arena di Harrison in New Jersey Spalletti è pronto a cambiare totalmente volto alla sua Italia rispetto alla sfida con il Venezuela. Tra i pali Vicario, difesa a 3 con Darmian e Bastoni come braccetti e Mancini al centro; linea a 4 di centrocampo con Bellanova e Dimarco sulle fasce, al centro Barella e Jorginho; dietro a Raspadori unica punta agiranno Pellegrini e Zaniolo, vecchi compagni di squadra.