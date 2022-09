Nazionale Femminile, cinque le giallorosse convocate per il match contro il Brasile

Il CT Bertolini ha scelto cinque calciatrici della Roma per il prossimo impegno delle Azzurre

La Nazionale Italiana Femminile ha diramato la lista delle convocate per il prossimo match contro il Brasile in programma il prossimo 10 ottobre. Il CT Bertolini ha puntato su molte calciatrici giallorosse. Saranno infatti cinque le ragazze di Spugna convocate in Azzurro: Elisa Bartoli (capitano della Roma Femminile), Manuela Giugliano, Giada Greggi, Valentina Giacinti, Benedetta Glionna.