Nazionale e rinnovo, Cristante chiude la stagione sui social: “Grazie e a presto”

Una stagione chiusa con una firma. Bryan Cristante, con l'accordo ormai già trovato da mesi, ha rinnovato con la Roma fino al 2027 e l'annuncio è arrivato pochi giorni fa. La finale persa a Budapest, la qualificazione in Europa League in extremis all'ultima giornata, la Nations League e infine il prolungamento diventato anche ufficiale. Un'annata lunga e difficoltosa per il numero 4 che comunque resterà un punto fermo di Mourinho. Il centrocampista della Roma ha celebrato la fine della stagione con gli highlights di queste ultime settimane e con un breve messaggio: "Grazie. A presto, Bryan".